E’ morto frate Aurelio Pela, ex rettore del santuario dell’Ambro

E’ morto all’età di 88 anni frate Aurelio Pela, per tre anni rettore del santuario della Madonna dell’Ambro. La notizia è partita dall’Infermeria di Macerata, ma in pochissimo tempo la triste notizia ha raggiunto i tantissimi fedeli del santuario mariano. Gli ultimi anni hanno segnato il termine della vita terrena di ben tre ex rettori del santuario, e più precisamente frate Saverio, frate Maurizio e ieri frate Aurelio Pela, che ha svolto il suo mandato da rettore dal 1979 al 1982. Nonostante avesse ricoperto quest’incarico in un breve lasso di tempo, il suo impegno e dedizione al santuario e alla popolazione dei Sibillini, ha lasciato un profondo segno. Infatti, sotto il suo mandato raccogliendo circa 20mila firme fra la popolazione, era riuscito a scongiurare il prelievo da parte del Consorzio idrico di 260 litri di acqua al secondo dal fiume Ambro. Sua anche la progettazione del monumento in bronzo dedicato alla pastorella Santina istallata presso la cascata dell’Ambro, inaugurato e benedetto da Monsignor Cleto Bellucci il 9 maggio 1982. I fedeli del santuario della Madonna dell’Ambro hanno voluto porgere un omaggio e una preghiera a frate Aurelio Pela. Il funerale domani alle 10.30 nel convento di San Severino.