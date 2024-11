E’ morto Guido Gennaro . Lo storico barbiere della zona San Francesco

La foto a cui teneva di più era quella che lo vedeva abbracciato a Sabrina Ferilli, un sorriso unico quello di Guido Gennaro, 83 anni, che ieri si è spento per sempre. Non era solo lo storico barbiere della zona San Francesco, la sua bottega era un posto dove si parlava di politica, si finiva per stringere accordi elettorali, passavano di qui i segreti della città e Guido li custodiva con attenzione. E poi si parlava di cucina, un mago ai fornelli, mitico il suo stoccafisso alla fermana che lo vedeva sostenere l’attività dell’amico di sempre, Saturnino di Ruscio. Amava il teatro e la lirica, gli abiti eleganti e l’amicizia, l’impegno per gli altri e per la Cna, l’associazione in cui ha rappresentato i pensionati. E proprio la presidenza, la direzione e tutti i colleghi della Cna di Fermo esprimono il più sentito cordoglio per la scomparsa di Gennaro, associato storico: "Un artigiano, barbiere di professione: in queste vesti si è avvicinato alla Cna intorno agli anni 2000, mentre dal 2005 ricoprì il ruolo di Presidente dei Pensionati, carica che portò avanti per i successivi 8 anni. Numerose le battaglie di Guido Gennaro, in particolar modo riguardo l’innalzamento delle pensioni minime e la condizione degli anziani soli, argomento che gli stava molto a cuore. Guido nella Cna aveva trovato la sua casa, un luogo fatto di persone care, di amici e artigiani di lungo corso come lui. Sempre presente, pronto a partecipare alle iniziative e a partire per le assemblee nelle Marche così come in tutta Italia, convinto sostenitore del potere della condivisione, dell’amicizia e della solidarietà. Lo ricordiamo infatti tra i primissimi professionisti ad entrare nella casa di reclusione di Fermo per curare barba e capelli dei detenuti". La Cna ricorda ancora che Gennaro era un grande animatore della sua città, un catalizzatore di energie dalla personalità vulcanica: "Con piacere siamo stati al suo fianco quando nel 2023 ci ha voluti accanto per festeggiare i 60 anni di attività del suo salone, punto di riferimento per tanti fermani". Il sindaco Paolo Calcinaro ha parlato di un velo di tristezza: "Ci ha lasciato una persona a me familiare da una vita, addio Guido Gennaro, barbiere e fermano". Amava la Fermana Calcio, amava i fermani, amava confrontarsi con tutti e raccontare le ricette storiche legate allo stoccafisso, era un maestro nel prepararlo, per amore di un territorio che non si stancava mai di raccontare. Il funerale oggi alle 15,30 nella chiesa di San Francesco.

Angelica Malvatani