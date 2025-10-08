E’ morto Lino Giacomozzi, aveva fondato la storica azienda ‘F&G’

Si è spento all’età di 85 anni l’imprenditore Lino Giacomozzi, insieme a Giuseppe Fermani, aveva fondato alla fine degli anni 70’ la ‘F&G’ storica azienda specializzata nella produzione di accessori metallici per il settore moda. Sotto il peso degli acciacchi dell’età Lino Giacomozzi si è spento serenamente nella sua abitazione di Monte Vidon Corrado, attorniato dall’affetto dei familiari: i figli Sandro e Stefano, la nuora Laura, i nipoti Giorgia e Leonardo, ma anche dai tanti amici e conoscenti che con Lino nel corso degli anni hanno avuto modo di lavorare e socializzare. La ‘F&G’ è stata e continua ad essere una realtà che creato lavoro per tante famiglie del territorio, una visione che si è dimostrata una ricchezza per l’entroterra Fermano. La notizia in poche ore ha scosso le comunità dei paesi all’interno del Distretto del cappello, in tanti hanno voluto mostrare il loro affetto alle famiglie. "Lino Giacomozzi è stato un imprenditore illuminato, uomo di grande umanità e senso civico – dichiara il sindaco Elio Vincenzi – che ha saputo coniugare sviluppo economico e attenzione alle persone. Con la F&G nel corso dei decenni ha contribuito a dare lavoro a tantissime famiglie. Tutta l’Amministrazione e la comunità di Monte Vidon Corrado gli rendono omaggio per aver contribuito in modo determinante alla crescita del nostro territorio". Le esequie oggi alle 15 presso la chiesa del Carmine