E’ morto Luigi Catini, tra i fondatori e presidente della Pro Loco

Un uomo buono, una persona sulla cui solidarietà tutti, non solo i tanti amici, sapevano di poter contare per ogni evenienza. La città di Porto San Giorgio, da lui amata più di ogni altra cosa, piange uno dei suoi figli più affezionati, Luigi Catini, per tutti Luigino, che si è spento martedì scorso all’età di 74 anni. Unanime il cordoglio alla notizia del suo decesso appresa da tutti con molta amarezza e dolore. A contraddistinguerlo nella vita lo spirito sempre giovane ed entusiasta con cui affrontava il suo lavoro, si occupava di illuminoteca, e l’impegno politico e sociale che lo vedeva sempre in prima linea. Fu tra i fondatori della Pro Loco cittadina, di cui ha ricoperto la carica di presidente. In tale veste ha promosso molte iniziative per promuovere da un punto di vista turistico la sua città. Su tutte “Pro Loco in Festa”, la più bella e partecipata manifestazione di inizio estate per Porto San Giorgio e territorio. Se ne sono svolte 21 edizioni, tutte di grande impatto e di un successo decretato dalle migliaia di persone che vi sono intervenute e continuano ad intervenire da ogni parte d’Italia: “Mi piace ricordarti in piena forma ed energia. Come non ripensare agli anni novanta e ai primi passi assieme come promotori della Pro Loco?” parole dell’amico Dario Laurenzi, anche lui ex presidente della Pro Loco. A luigino il ringraziamento per quanto fatto e per l’esempio di vita irreprensibile e generosa di cui è stato protagonista, unito alle condoglianze alla famiglia.