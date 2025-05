E’ morto Nevio Franceschetti, imprenditore ed ex presidente della Sutor

E’ scomparso, ieri, Nevio Franceschetti, 86 anni, imprenditore calzaturiero, presidente della Sutor che ha dato il via alla cavalcata verso la serie: una bella figura molto conosciuta e benvoluta in città. E’ stato titolare insieme al fratello del calzaturificio Monnalisa ma gli appassionati di basket veregrensi lo ricordano anche in veste di presidente della prima storica Sutor, della promozione e della cavalcata in serie B nella stagione ‘81-’82 dopodiché è rimasto alla guida della società sportiva per diversi anni prima di cedere il posto al successore. E’ stato dunque il protagonista di un periodo d’oro del basket cittadino, quello che ha accompagnato il primo approccio della Sutor al semiprofessionismo. Il sindaco Endrio Ubaldi, appresa la notizia della scomparsa di Nevio Franceschetti, ha voluto porgere le più sentite e sincere condoglianze ai familiari, alla moglie Ada, alle figlie Raffaella e Cristiana, a generi, nipoti e pronipoti: "Nevio è stato un imprenditore ed un presidente della nostra amata Sutor molto stimato. Un amico molto educato e rispettoso dei ruoli. Era molto legato a mio padre dirigente della Sutor – è il ricordo di Ubaldi - di cui Nevio è stato presidente, con l’indelebile ricordo della promozione in serie B nel 1982. Quando lo incontravo parlavamo con piacere di tutto, delle nostre famiglie e dei ricordi legati alla nostra amatissima Sutor". I funerali oggi, alle ore 14,30 nella chiesa di Santa Maria.