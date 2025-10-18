È morto Pietro Ripani, la storica guida del parco dei Sibillini

E’ morto all’età di 69 anni Pietro Ripani, guida del Parco nazionale dei Monti Sibillini fin dal 1998. Il Parco non perde soltanto un testimone della sua storia, ma un amico e un prezioso professionista. L’ente ha voluto ricordarlo utilizzando le stesse parole che Pietro ha utilizzato per la presentazione nel sito istituzionale Parco. "Se chiedete una guida del Parco, nel versante ascolano, c’è un solo nome, il mio: Pietro. Già il mio aspetto, alto, magro, con lunga barba con qualche filo d’argento e la mia esperienza decennale sono una sicura garanzia. Non c’è sentiero che non conosca, non c’è aneddoto o leggenda che non sappia. Ho solo un difetto, in escursione con me è d’obbligo che portiate abbondanti viveri, prediligo salame locale e formaggio pecorino, ma mi tuffo volentieri anche in un barattolo di cioccolata". Nella nota il Parco aggiunge: "Ci mancheranno i suoi racconti e ci mancherà soprattutto la sua presenza. Il personale del Parco esprime cordoglio e vicinanza alla figlia Francesca e ai familiari tutti". La comunità di Montefortino è scossa per la perdita di Pietro, conosciuto per il temperamento e la disponibilità, il funerale si terrà oggi alle 15 nella chiesa di San Michele Arcangelo.