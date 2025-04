E’ morto Scalella, avvocato e grande appassionato di calcio

E’ deceduto ieri mattina all’età di 78 anni per un malore improvviso uno dei personaggi che ha animato per decenni lo scenario del calcio marchigiano, l’avvocato Giammario Scalella, che per molti anni è stato dirigente e persino presedente del Montegiorgio Calcio. Pur essendo ascolano Giammario Scalella era un montegiorgese doc a tutti gli effetti, grande esperto di diritto sportivo, oltre ad aver ricoperto per diversi tempo intorno agli anni 2000 il ruolo di presidente e dirigenti del Montegiorgio Calcio, una persona che non potevi non notare assistendo a qualche partita di calcio, tanto che proprio lunedì aveva contatto alcuni conoscenti per assistere alla partita casalinga del Montegiorgio calcio. La notizia in poco tempo ha iniziato a circolare a Montegiorgio prima, ma in pochissimo tempo in tutte le Marche. Infatti, Giammario Scalella è stato ideatore e animatore del calcio mercato dilettanti marchigiano, aveva creato un evento che si teneva ogni anno all’hotel San Crispino di Trodica di Morrovalle, dove si radunavano puntualmente direttori sportivi, dirigenti e giocatori di tutte le società sportive di Marche e Abruzzo. La società Montegiorgio calcio ha diramato un comunicato ufficiale con un messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia, ricordando il grande ruolo ricoperto all’interno della società, ma soprattutto la sua grande passione per il calcio. Sono molti i messaggi sui social che ricordano Giammario Scalella, la sua ironia pungente nel commentare e descrivere situazioni che riguardavano il calcio un po’ come nella vita, in attesa di partecipare al funerale che si terrà domani alle 10,30 nella chiesa di San Bartolomeo di Ascoli Piceno.

a.c.