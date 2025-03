E’ nata la sezione Avis. Stortoni presidente, nominato il direttivo

Grazie alla sensibilità di un gruppo di volontari all’inizio dell’anno alcuni cittadini di Servigliano e dei comuni limitrofi, avevano offerto la loro disponibilità a creare una sezione Avis locale; operazione che si è concretizzata martedì sera. Infatti, nei locali al piano terra del Municipio si è svolta la riunione che ha portato alla Fondazione ufficiale della Sezione Avis di Servigliano, approvando lo statuto e nominando il direttivo dell’associazione. All’incontro hanno presenziato anche il sindaco Marco Rotoni, che ha sempre mostrato grande attenzione e sensibilità al tema delle donazioni e del volontariato; Giovanni Lanciotti, vice presidente Avis Marche; Elena Simoni e Stefano Sollini, rispettivamente presidente e vice della sezione provinciale Avis Fermo; Marco Armellini, ex presidente della sezione Avis di Montegiorgio e Barbara Bellese dipendente Avis provinciale. Dopo una breve presentazione è stato votato ed eletto il neo Consiglio direttivo dell’Avis di Servigliano, composto da: Manuela Stortoni presidente; Marco Minnetti vicepresidente; Stefano Cugnigni segretario; Carolina Sciamanna tesoriera; Giovanni Antognozzi consigliere, nell’occasione è stata nominata come revisore dei conti dell’associazione Loredana Bonfigli. "La scorsa estate, sono stata contattata dalla presidente provinciale Avis Elena Simoni – racconta Manuela Stortoni - che mi ha offerto l’opportunità di coordinare il comitato di promozione della nostra sezione comunale. Da allora è iniziato l’impegno a far sì che questo diventasse realtà e ieri sera finalmente è avvenuto il lieto evento. Esprimo tutta la mia gratitudine a chi ha creduto in me, ai miei colleghi del Consiglio direttivo e ai futuri soci. Sono una donatrice dal 2007, Infermiera e profondamente consapevole dell’importanza della donazione di sangue e plasma." A.C.