E nel locale ’Le Gall’ dalle 23 c’è Achille Lauro

Considerato che tra la tarda serata del 19 agosto e le prime ore del giorno successivo si svolgerà, nel locale ’Le Gall’, sul lungomare nord un evento con la presenza dell’artista Achille Lauro a cui si prevede nn notevole flusso di pubblico, soprattutto giovanile, anche proveniente dal concerto che si terrà nel Comune di Porto San Giorgio nella stessa serata da parte del gruppo musicale ’The Kolors’, il comandante dei vigili urbani, dottor Giovanni Paris, ha ritenuto necessario disciplinare la circolazione veicolare sul Lungomare al fine di realizzare una ampia zona pedonale ove accogliere il pubblico che si affollerà e che si prevede stazionante anche sulla carreggiata stradale di fronte al suddetto locale ha emesso un’ordinanza disponendo che: “dalle ore 23 di sabato 19 agosto fino a cessata necessità il divieto di transito veicolare sul Lungomare nel tratto compreso tra il confine territoriale comunale nord e Via Marche; dalle ore 22 del 19 agosto alle ore 03:00 del 20 il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati del Lungomare nel tratto compreso tra il confine territoriale comunale nord e Via Marche”.