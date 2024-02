E ora nasce il Fantagiro d’Italia

C’è il FantaSaremo, c’è il FantaEurivision, c’è il Tris Factore e, adesso, c’è anche un FantaGiro d’Italia, d’altra parte il fantasy game ideato dai ragazzi del bar Papalina, nel quartiere Corva, ben si presta laddove c’è qualcosa su cui scommettere e puntare, divertendosi. Il sito fantagiroditalia.it è disponibile da ieri (insieme ai profili facebook, X, Instagram, TikTok, Threads e al canale Telegram) per consentire a tutti gli appassionati di ciclismo, ma non solo, di registrarsi a partire dal 4 aprile, al game ufficiale del Giro d’Italia, ideato e prodotto in collaborazione fra Rcs Sport e il team del FantaSanremo che, dopo una serie di giochi legati al mondo della musica, entra con entusiasmo nel mondo dello sport, passando dall’ingresso principale. Obiettivo della versione sportiva, sulle due ruote, del fantasy game è vivere l’amore per il Giro d’Italia a 360 gradi, non solo seguendo le imprese dei corridori sulle strade della penisola, ma anche soffermandosi sugli aspetti più divertenti, curiosi, scanzonati delle tre settimane della corsa rosa. "Dalla prossima edizione del Giro d’Italia, che partirà da Venaria Reale il 4 maggio, tutto questo sarà possibile grazie al FantaGiro d’Italia" dice il team. L’idea base del gioco resta la stessa, con i fantallenatori che dovranno realizzare un proprio team, con 8 corridori e un capitano, prestando attenzione a non superare la soglia dei 100 Wolfie (la mascotte del giro e la ‘moneta’ del fantasy game), il credito massimo messo a disposizione per acquistare i corridori e comporre il proprio team. Varranno i soliti bonus e malus (anche giornalieri). Il regolamento sarà consultabile nei prossimi giorni e sarà interessante vedere se la passione per lo sport, nello specifico per il ciclismo, riuscirà ad eguagliare le adesioni monstre ottenute dal FantaSanremo.

m. c.