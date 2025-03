E’ scontro tra Orsili e Romagnoli. Il caso della chat dei commercianti

Le prime scaramucce elettorali ruotano intorno a una chat dei commercianti del centro storico creata dall’allora assessore Michela Romagnoli (fresca candidata con il candidato sindaco Gionata Calcinari) di cui faceva parte anche Rossano Orsili, commerciante e, ora candidato sindaco. "Un sopruso quello che ho subito ad opera della Romagnoli di essere sbattuto fuori da quella chat - dice -. Un’epurazione in perfetto stile estremista di chi procede con questi metodi se qualcuno non si allinea. Non so il motivo e non credo ce ne sia uno plausibile. Ho il diritto di stare lì avendo un’attività in centro storico. E’ lei che non ha un ruolo pubblico. Chiedo il reinserimento e le pubbliche scuse". La Romagnoli si dice "basita e disarmata, dispiaciuta e delusa per un attacco gratuito da chi, fino a 10 giorni fa mi voleva nella sua coalizione. Poteva scrivermi per sapere, non mettermi al patibolo. E’ una chat personale che pensavo di utilizzare per promuovere la mia scesa in campo e non mi sembrava delicato che vi fosse Orsili, verso cui ho nutrito e nutro rispetto. Nessun problema a chiedere scusa se ho urtato la sua sensibilità".