E’ sotto choc, Petrini si avvale della facoltà di non rispondere

E’ ancora scosso e probabilmente solo ora si sta rendendo conto di quello che ha fatto. Per questo motivo non se l’è sentita di parlare davanti al giudice per le indagini preliminari nel corso dell’interrogatorio di garanzia che si è tenuto ieri nel tribunale di Fermo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Giovanni Petrini, l’87enne agli arresti domiciliari dopo l’omicidio della moglie, Giuseppina Traini. Petrini, difeso dall’avvocato Giulio Cola, è stato scortato dalla polizia che lo ha prelevato in ospedale per poi condurlo davanti al gip, Stefania Pepe, e il sostituto procuratore che sta coordinando le indagini sul delitto, Francesca Perlini. Un’udienza breve in cui l’87enne non ha proferito parola. L’indagato è stato poi riaccompagnato nel reparto di psichiatria dove si trova agli arresti domiciliari. All’uscita dall’aula l’avvocato Cola ha confermato che il suo assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere: "Probabilmente non era ancora in grado di parlare e va tenuto conto che si tratta di una persona anziana provata dai tragici fatti accaduti sabato". L’omicidio si era consumato sabato nell’abitazione di Capodarco di Fermo dove vivevano i due coniugi. Petrini, in preda ad un raptus, aveva colpito con un coltello la moglie 85enne costretta a letto dal alcun e fratture.