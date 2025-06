E’ stata inaugurata nei giardini la ‘Casetta dei libri’

E’ stata inaugurata nei giardini ‘Falcone e Borsellino’ di piazza Bolzetta a Grottazzolina, la prima ‘Casetta dei libri’. L’ iniziativa a cura delle classi 4 e 5 delle elementari, dell’Amministrazione e della Biblioteca comunale, è stata lanciata dalla Consulta delle scuole attraverso Lucrezia Achilli, Filippo Alici e dal primo promotore Francesco Fagiani, a cui si sono aggiunti la bibliotecaria Chiara Strappa, il sindaco Alberto Antognozzi e il docente Giorgio Litantrace e ora è divenuta una realtà. Alla cerimonia hanno partecipato anche gli amministratori: Marco Alici, Iacopo Angelini, Samuela Andreoli, Loris Carucci, Damiano Concetti. La casetta è una piccola biblioteca libera e gratuita: porti un libro e prendi un libro. Una mini biblioteca all’aperto, a significare l’apertura della cultura al mondo. In questa maniera la comunità grottese entra nella ‘Rete italiana condivisione del libro’. Per prendere un libro se ne lascia un altro, si può anche solo donare senza ritirarne alcuno. Secondo i dati Istat del 2024 solo il 39% degli italiani ha letto un libro per puro piacere e interesse negli ultimi anni.