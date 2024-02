E’ stata ultimata la gara di appalto . Al via il restauro del Teatro Novelli

E’ stata ultimata la gara di appalto che consentirà la ristrutturazione del Teatro Ermete Novelli di Grottazzolina, i lavori inizieranno nei prossimi giorni. Una notizia che consentirà di recuperare un teatro storico del territorio danneggiato dal sisma del 2016, che in passato ha ospitato illustri personaggi, spettacoli teatrali, convegni, serate culturali, concerti e molto altro ancora. Nonostante il Comune di Grottazzolina non rientrasse nell’area del cratere sismico, il Teatro Novelli era stato inserito fra le opere della ricostruzione post sisma, nei giorni scorsi dopo una lunga procedura, la gara di appalto è stata finalmente completata. "La Sua (Stazione Unica Appaltante) della Provincia di Fermo – annuncia il sindaco Alberto Antognozzi – ha comunicato l’aggiudicazione definitiva alla ditta Lacogeit. Esperite le ultime formalità, si potrà finalmente dare l’avvio ai lavori di un’opera tanto attesa per restituire ai grottesi uno dei beni simbolo del nostro borgo". L’intervento di ristrutturazione avrà un costo di 870.000 euro, interamente finanziato con i fondi sisma, a cui si aggiungeranno ulteriori 220.000 euro di finanziamento regionale per il completamento degli interni. "Bisogna aggiungere che per effettuare un intervento completo e risolutivo – continua Antognozzi – quest’Amministrazione ha dovuto rivedere completamente il progetto e il prezzario e richiedere all’Usr un finanziamento aggiuntivo di oltre 500.000 euro agli iniziali 360.000 stanziati".

Alessio Carassai