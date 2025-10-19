E’ stato inaugurato il supermercato solidale ‘La Formica dei Sibillini’

Inaugurato ieri in contrada Valtenna nell’ex stazione ferroviaria, il supermercato solidale denominato ‘La Formica dei Sibillini’, un progetto promosso dai Lions Club Amandola Sibillini. L’iniziativa nata per andare incontro alle famiglie in difficoltà nei piccolo borghi dell’entroterra, ha finalmente preso forma.

Alla cerimonia hanno partecipato Pisana Liberati, nella doppia veste di presidente del Lions Club Amandola Sibillini e vice sindaco di Falerone; Tonino Severini, Cesare Milani e Matteo Pompei, rispettivamente sindaci di Smerillo, Montefalcone Appennino e Monte San Martino, in contatto telefonico a sottolineare l’importanza dell’iniziativa il Governatore Lions del Distretto 108A Stefano Maggiani, le delegazioni dei Lions Club di Fermo – Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto e altre autorità lionistiche.

‘La Formica dei Sibillini’ offrirà alle famiglie in difficoltà dei comuni aderenti prodotti alimentari di prima necessità: farina, zucchero, pasta, biscotti e altro; le famiglie saranno indicate dai servizi sociali in base ad una graduatoria che tiene conto del reddito, composizione del nucleo familiare e altri fattori. In base alla graduatoria ogni famiglia riceverà una carta magnetica con dei crediti che saranno ricaricati automaticamente ogni mese. Con questi crediti le famiglie potranno ricevere i prodotti a costo zero.

"Finalmente siamo qui ad inaugurare il supermercato solidale – commenta Pisana Liberati – questo è il 5 in tutte le Marche aperto dai Lions, pensato per andare incontro alle famiglie in difficoltà. devo ringraziare l’amministrazione che ci ha concesso gratuitamente i locali, i soci del nostro club che hanno lavorato alla sua realizzazione. Nei prossimi giorni comunicheremo ai comuni gli orari di apertura in base alla disponibilità dei volontari. Al momento hanno aderito al progetto quattro comuni, ma l’iniziativa è aperta a tutti."

"Purtroppo nei piccolo borghi sembra che si viva serenamente – commentano Cesare Milani e Matteo Pompei – ma il numero delle famiglie in difficoltà sta crescendo".

Alessio Carassai