E’ stato installato il primo defibrillatore automatico esterno

Installato a Montegiorgio capoluogo dalla Confraternita di Misericordia, il primo di tre Dae (defibrillatore automatico esterno), che serviranno per la prevenzione nella media Valtenna. L’iniziativa rientra all’interno dell’iniziativa ‘Settimana Viva’, per sensibilizzare la popolazione sulle pratiche dell’Rcp (Rianimazione Cardiopolmonare) e sulle manovre di disostruzione delle vie aeree, la Misericordia di Montegiorgio, ha infatti organizzato domenica un evento dedicato alla prevenzione e formazione. Intorno alle 12 alla presenza del vice sindaco Alan Petrini, del parroco don Pierluigi Ciccalè che ha benedetto il Dae, del governatore della Misericordia Cristiano Bei e dei volontari della Confraternita si è svolta la cerimonia di istallazione. "Abbiamo partecipato ad un bando della Fondazione nazionale per le comunicazioni, riservato agli enti del terzo settore – racconta Cristiano Bei - presentando un progetto sulla cardio protezione. Il progetto è stato finanziato e prevede l’acquisto di tre defibrillatori, e in collaborazione con i Comuni l’istituzione di corsi di formazione della popolazione per l’uso di questi strumenti. Abbiamo istallato il primo qui a Montegiorgio, in prossimità del Punto Informativo. Il secondo sarà sistemato a Piane in prossimità del parco di via Einstein; il terzo in prossimità della scuola media di Servigliano. Sono Dae di ultima generazione che garantiscono sicurezza sia gli operatori che per i pazienti. Sono strumenti importanti, le statistiche ci dicono che molti arresti cardiaci avvengono in luoghi extra ospedalieri, e quindi poter contare sulla capillarità di questi strumenti e di persone qualificate è fondamentale per la prevenzione. La Regione Marche ha realizzato la App ‘Dae Marche’, che permette la geo localizzazione di cittadini formatiti all’uso del Dae oltre alla dislocazione nel territorio del Dae più vicino".