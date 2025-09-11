E’ stato varato il nuovo natante dei Vigili del Fuoco

Una giornata all’insegna della sicurezza e della collaborazione istituzionale ha segnato, ieri, il varo del nuovo natante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo. L’evento sancisce un potenziamento per il servizio di soccorso in acque aperte. Al taglio del nastro sono intervenute numerose autorità, a sottolineare la rilevanza dell’iniziativa. Tra gli ospiti l’Ing. Vincenzo Bennardo, Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche, il Prefetto di Fermo, Edoardo D’Alascio, il Primo Maresciallo della Guardia Costiera, Annalisa Cuccaro e il Sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini. Sono stati accolti dall’Ing. Matteo Monterosso, Comandante dei Vigili del Fuoco di Fermo. La loro presenza ha evidenziato la sinergia tra le forze dell’ordine e le amministrazioni locali.

Il nuovo mezzo nautico è un’evoluzione tecnologica per la flotta dei pompieri fermani. Dotato di un motore da 80 CV, è lungo 5,50 metri ed ha una capacità di trasporto di 9 persone. Queste caratteristiche tecniche lo rendono molto versatile e adatto a varie tipologie di intervento. Con tale equipaggiamento i Vigili possono operare in mare fino a 12 miglia dalla costa, estendendo di molto il raggio d’azione delle operazioni di salvataggio e assistenza. Durante la cerimonia una dimostrazione delle sue capacità. Le performance del mezzo hanno confermato la sua affidabilità pronto a diventare un punto di riferimento per la sicurezza marittima.