E’ tutto pronto per l’inaugurazione del ‘Parco Fitness Tignio’

Dopo anni di abbandono è stato riqualificato e sarà riconsegnato alla comunità il parco a ridosso della cinta muraria. L’inaugurazione dell’area ribattezzata ‘Parco Fitness Tignio’, con annesso nuovo punto informativo ubicato lungo viale Ugolino, si terrà sabato alle 17, saranno presenti il sindaco Michele Ortenzi, autorità locali, e soprattutto dopo il taglio del nastro ci sarà una dimostrazione pratica, offerta dagli istruttori del centro ‘Qbo Wellness’ di Piane di Monteverde, dei nuovi attrezzi ginnici istallati all’interno del parco che saranno liberamente fruibili a tutti i cittadini che magari facendo una corsa potranno approfittare di svolgere qualche esercizio specifico. Inoltre sempre lungo viale Ugolino è stato realizzato il nuovo ‘Punto Informativo’, locale posto all’ingresso del paese che andrà a sostituire quello attualmente in servizio lungo Corso Italia, che sarà gestito dall’associazione Archeoclub di Montegiorgio per attività informativa e di promozione del territorio. Un’area che potrà essere utilizzata per trascorrere qualche ora all’aperto in assoluta tranquillità, rivolta a tutte le fasce di età: famiglie con bambini, sportivi, ragazzi e persone adulte. Il progetto di riqualificazione di tutto il parco è stato realizzato attraverso un doppio finanziamento: 130.000 euro attraverso un bando realizzato dal Gal Fermano per il recupero urbano, a cui si sono aggiunti 100.000 euro di risorse di bilancio comunale con le medesime finalità.