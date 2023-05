E’ vietata la balneazione soltanto nell’area portuale

E’ stata emanata dal sindaco Valerio Vesprini l’annuale ordinanza di inizio stagione balneare con individuazione delle acque non adibite alla balneazione e permanentemente vietate. Con la stessa informa che come già stabilito dalla Regione la stagione balneare 2023 inizia il 29 aprile e termina il 17 settembre e, per disposizione di legge, dispone il divieto di balneazione per l’intera durata della stagione nel tratto costiero individuato come acqua portuale. Stabilisce quindi che sia adibito alla balneazione tutto il tratto di competenza comunale, ad eccezione di quello nei pressi della struttura portuale, sulla base dell’esito favorevole delle analisi compiute dall’Arpam prima dell’inizio della stagione in determinati punti di campionamento che sono: davanti al fosso Petronilla, sulla direttrice via Donizetti, 300 metri a sud del fosso Rio Valloscura, 100 metri a sud dello stesso fosso Rio Valloscura e sulle direttrici di via Trento, via Veneto e via Polo. Il prossimo passo sarà la riconquista della bandiera blu, si spera almeno per il 2024.

Il sindaco spiega che obiettivo primario dell’ordinanza naturalmente è quello di salvaguardare la salute e l’incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti e provvedendo adeguatamente alla rimozione di ogni fonte di pericolo.

s.s.