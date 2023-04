’Easter Volley’, un vero trionfo

La ventinovesima edizione di Easter Volley sarà ricordata nella memoria di Volley Angels Lab, oltre che per il ritorno ai fasti pre-covid, (ben 108 squadre al via da ben 6 nazioni) come l’edizione con il migliore risultato di sempre nella categoria regina. Il quarto posto della formazione Under 18, infatti, potrà anche avere il sapore amaro della medaglia di legno, ma rappresenta anche il migliore risultato di sempre di una formazione delle rossoblù in questa categoria del prestigioso torneo del Conero. La formazione allenata da Attilio Ruggieri e Mattia Gambini ha fatto un bellissimo percorso netto nelle prime due giornate battendo per 2-0 Centovolley, Lettonia, Trevi, Northern Lights e per 2-1 le campionesse della provincia di Ancona, Collemarino, per poi ’rompere’ sul più bello, inchinandosi alle super campionesse della Stella Rossa di Belgrado e nella finale per il terzo e quarto posto a una Lettonia cresciuta nettamente nel corso del torneo.