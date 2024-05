Eccellenza, Fermane tra lacrime e sorrisi. Impresa Monturano

Prossimo weekend con ancora tante sfide nei dilettanti che andranno in scena, dalla Promozione fino alla Seconda categoria: numerosissimi i verdetti ancora da emettere in testa e in coda oltre ai titoli regionali. Nel massimo torneo regionale di Eccellenza invece è andata ufficialmente in archivio la stagione regionale con il solo Castelfidardo, fresco di vittoria dei playoff, che si prepara agli spareggi nazionali da affrontare a partire dal prossimo weekend. In coda invece sono arrivati i verdetti in chiave playout e sono stati agrodolci per le formazioni fermane. Partiamo dalle note liete, rappresentate dall’impresa compiuta dal Monturano di mister Stefano Cuccù. Un doppio spareggio in sette giorni vinto che è valso la salvezza diretta. Prima la sfida per evitare l’ultimo posto a Cupra Marittima contro l’Atletico Azzurra Colli e vinta ai supplementari grazie alla doppietta di Luca Moretti. Poi il Monturano, privo di diversi elementi, era chiamato all’impresa di espugnare il Carotti di Jesi per mantenere la categoria, nonostante le tante assenze.

Ma proprio a Jesi, contro i pronostici della vigilia, è arrivata ancora l’impresa dei calzaturieri che si sono imposti ai supplementari con i gol ancora di Moretti e di Islami. Menzione particolare per la storia di Luca Moretti, nelle ultime stagioni sempre in doppia cifra con il Monturano ma che aveva iniziato la stagione in Seconda Categoria con il Tirassegno. Tornato a dicembre al Monturano è risultato decisivo con ben sei reti, quattro in campionato e due nelle sfide decisive. Ed ora per il club si aprono anche spiragli importanti visto che, per la prossima stagione (salvo intoppi burocratici), potranno contare per l’Eccellenza sul rinnovato Stadio Comunale con fondo sintetico con prospettive decisamente interessanti. Se Monturano sorride e si gode l’Eccellenza, a salutarla è stato il Montegiorgio di Roberto Vagnoni, dopo novanta minuti intensissimi con la Sangiustese. Vantaggio iniziale di Zira dal dischetto per il Montegiorgio ma nella ripresa in pochi minuti arriva la rete dell’ex di turno Trillini con una fiondata dai 25 metri e poi il cross beffardo di Monachesi che si infila all’incrocio dei pali. Doppia retrocessione in due anni per il Montegiorgio (dalla D alla Promozione) ed ora si apre il discorso della ripartenza in vista del prossimo anno, con alla base i tantissimi giovani (età media bassissima quest’anno) utilizzati nel corso di questa annata.