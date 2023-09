Eccellenze enogastronomiche. Visitatori perfino dal Perù

Le produzioni fermane enogastronomiche di eccellenza hanno conquistato food lovers e professionisti del settore, provenienti da tutto il mondo. Ad invitare un operatore internazionale nel territorio locale, con base a Porto San Giorgio, è stata Maria Elisabetta Biondi esperta di Internazionalizzazione di Impresa: "Le aziende dell’agroalimentare del fermano – dice la stessa – con non pochi sforzi e altrettanti investimenti sono riuscite a portare nei principali mercati esteri del settore le tradizioni dell’eno gastronomia del territorio". L’operatore del Perù ha avuto modo di degustare le prelibatezze della tradizione vitivinicola e gastronomica del territorio. Terminato il tour enogastronomico, l’ospite peruviano ha espresso compiacimento per la capacità delle nostre imprese di poter vantare un metodo di produzione che segue la tradizione ma contempla anche processi di innovazione, che non hanno alterato l’autenticità del prodotto. "Le imprese italiane in genere ed, in particolare, le aziende eno e agroalimentari del Fermano – conclude Biondi – sono oggi più che mai chiamate a garantire, cibi e vini buoni e salutari, dimostrando autenticità di sapori, genuinità di prodotto e recupero della tradizione combinata con l’innovazione, offrendo, al tempo stesso, tutte le garanzie della sicurezza alimentare".