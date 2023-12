Ecco 700mila euro a fondo perduto per la sistemazione del palazzetto

"Mi sento di esultare per la notizia che c’è stata comunicata da Roma: abbiamo appreso infatti che il Comune di Porto San Giorgio ha ottenuto 700 mila euro di finanziamento a fondo perduto per la sistemazione del palazzetto dello sport". Ne dà notizia l’assessore allo sport, Fabio Senzacqua, dopo aver ricevuto comunicazione dalla presidenza del Consiglio dei ministri che per Porto San Giorgio era risultata positiva la partecipazione al bando "Sport e periferie 2023". Secondo l’assessore un risultato estremamente soddisfacente che ripaga l’amministrazione comunale di quanto prodotto in questi mesi. Riferisce poi che, insieme al sindaco Vesprini,, si è impegnato fin dal primo momento a seguire l’ier burocratico della pratica, intervenendo direttamente anche a Roma per sostenere incontri con i rappresentanti del Dipartimento dello sport ancor prima della pubblicazione del bando: "Erano anni -. dice Senzacqua - che si parlava di riqualificare una struttura che è la più importante e centrale per tutta la Provincia. .Il progetto finanziato prevede, fra le altre cose: "L’efficientamento energetico con un impianto fotovoltaico sul tetto, cappotto esterno e pompa di calore. I lavori permetteranno di disporre di un impianto utilizzabile a tutto tondo per lo sport e per vari eventi. Solo 14 Comuni in tutte le Marche (3 nella Provincia di Fermo) sono riusciti a centrare il finanziamento. Anche iil sindaco esprime soddisfazione: "Questo è un bando che abbiamo prima intercettato e poi centrato in pieno".