Ecco alcune strade da bollino rosso

Di chi sono le strade? Delle auto, secondo la vecchia vulgata. Dei residenti e dei pedoni, secondo il nuovo sentire. Per ora però le macchine la fanno da padrone. E rendono alcune vie di Fermo pericolose, anzi, molto pericolose. Giungono segnalazioni da girare alla Polizia municipale e agli assessorati competenti. Quali sono le vie con il bollino rosso? La più insidiosa è via della Carriera, tra l’ex azienda Fughetta e l’incrocio con via Leonardo da Vinci. Ci sono più avanti le scuole (la Da Vinci), più avanti ancora l’università (Ingegneria e Infermieristica), non c’è invece un marciapiede e il traffico è molto intenso. Altra strada da percorrere con tutte le attenzioni del caso è quella che da piazzetta porta al vecchio tunnel della ferrovia: via Lattanzio Firmiano. È ancor più pericolosa sia per la velocità degli automobilisti in salita, sia per le impalcature che hanno occupato, legittimamente, spazi della carreggiata. Ad occhio, lungo la Carriera sarà difficile costruire un marciapiede, ma è sempre possibile realizzare un "sentiero" pedonale, ben evidenziato. Inoltre, diversi residenti hanno chiesto attraversamenti pedonali rialzati e ben evidenziati. Tempo addietro, si sono verificati incidenti che hanno proprio coinvolto i pedoni. C’è chi spera, specie gli anziani che abitano questa zona, che con il Pums, il piano urbano per la mobilità sostenibile, i problemi vengano risolti. Intanto però qualche provvedimento andrà presso.

Adolfo Leoni