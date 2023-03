Ecco chi sono le firme di oggi

Gli alunni della classe III H della scuola media ‘Ramadori’ di Monte San Pietrangeli, coordinati dalla prof Elisabetta Santarelli. Classe III H: Davide Acquaviva, Elisa Bracalente, Alessandro Chiurchiù, Vittoria Cudini, Diego Elia, Irene Fonti, Marco Giacinti, Giorgia Mercanti, Omar Moschini, Federica Pilotti, Elena Pinciaroli, Lucrezia Scoccia e Adele Tomassini. I cornisti hanno decicato la pagina del campinato di giornalismo, alla riflessione sul consumismo, come ‘principale nemico della tutela ambientale’. Hanno posto riflessioni in merito, applicate all’industria tessile e allo spreco alimentare. Hanno inoltre proposto ai lettori, possibili soluzioni consistenti in atteggiamenti di vita quotidiana contro il consumismo.