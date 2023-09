"Ecco come agevolare i piccoli marchi" Il direttore Cna Fermo e il responsabile Federmoda Marche propongono una soluzione per agevolare i piccoli imprenditori che partecipano al Micam: eliminare la quota di ingresso e introdurre una percentuale in base al volume d'affari generato. Una soluzione per sostenere i produttori di marchi locali.