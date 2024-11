"Ecco come ci aspettiamo la Fiera d’autunno"

Al di là degli aspetti commerciali, per i quali comunque è una delle più richieste e frequentate, la grande fiera di autunno, in programma domenica prossima, darà vita ad un bellissimo e godibile giorno di festa". Gli ambulanti padroni delle vie della città dalle ore 8 alle ore 22, con la sola loro vivace presenza indurranno del buon umore, invitando alla passeggiata per visionare la merce e stimolando lo shopping. Ma vediamo quali sono le finalità che l’amministrazione comunale si pone nel promuovere la fiera. A chi meglio chiederlo se non all’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcatti: "Negli anni – spiega – questa manifestazione fieristica è venuta sempre più assumendo la funzione di sostegno agli operatori in un periodo commercialmente fiacco e di promozione della città e delle sue iniziative. Dalla fiera traggono profitto non solo gli ambulanti che vengono da fuori, ma anche i commercianti locali a posto fisso, data la tanta folla che richiama".

Quali le previsioni per la fiera d’autunno di quest’anno?

"Ci aspettiamo anche questa volta una crescita di presenze. La Fiera ci darà l’occasione anche di presentare il periodo del Black Friday che vedrà la partecipazione, dal 28 al 30 novembre, di numerosi negozi della città. Dopo la positiva riuscita dell’iniziativa dell’anno scorso è aumentato il numero degli operatori aderenti".

Durante lo svolgimento della fiera sono previste attività di animazione per sostenerla e valorizzarla?

"Diverse saranno le attrattive: in collaborazione con Confartigianato l’evento sarà allietato dalla partecipazione del gruppo folkloristico Ortensia, che si esibirà alle ore 16 in piazza Matteotti. In viale Buozzi saranno collocati giochi ‘Juego’ per bambini e famiglie, insieme al tradizionale mercatino ‘Campagna Amica’ di Coldiretti".

Come sono stati distribuiti gli spazi espositivi?

"Gli ambulanti si sistemeranno in tutte le vie comprese tra via Annibal Cao a sud ed il viale Buozzi a nord. Sullo stesso viale Buozzi posteggeranno le aziende della Coiretti, Piazza Matteotti è riservata alle associazioni di volontariato. Lungo viale don Minzoni l’associazione Campe collocherà in passerella auto e moto d’epoca. Rispetto allo scorso annoabbiamo registrato una sensibile crescita delle adesioni degli ambulanti. In favore della partecipazione è stato confermato anche il bus navetta gratuito. I parcheggi nei quartieri Sud e Nord saranno collegati al centro città nel cuore della fiera dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14.30 alle 19.30".

Silvio Sebastiani