Ecco come diventerà il nuovo mercato coperto

Un paio di milioni di euro è l’investimento che il sindaco, Valerio Vesprini, e l’assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli, hanno messo nel conto serviranno per i lavori di riqualificazione del mercato coperto, il cui progetto è stato presentato ieri dall’architetto Irene Sagripanti che lo ha redatto. Una cifra impegnativa di cui le casse comunali non dispongono. "Una cosa è certa – ha sottolineato il primo cittadino –, si tratta di un’opera a cui teniamo moltissimo: vorremmo far diventare il mercato agroalimentare coperto punto di riferimento del commercio cittadino, collegandovi anche via Gentili e un percorso pedonale fino al mare, un’opera che puntiamo a realizzare gradualmente, sentendo il parere degli operatori commerciali e se necessario apportando miglioramenti al progetto in corso d’opera". Il primo step finanziato con 250.000 euro riguarda la ristrutturazione della facciata sud. Per mantenere la funzione storica del mercato l’architetto vuole valorizzare gli spazi pubblici esterni ad uso pedonale, una polifunzionalità di quelli interni, e consumi energetici minimi grazie a impianto fotovoltaico e pompa di calore. Per sviluppare la progettazione l’architetto ha preso lo spunto da una foto d’epoca da cui si evince che anticamente il mercato era aperto sulla strada. Adesso, invece è un bunker: "Questo cambierà – assicura –, partendo dall’ingresso principale che potrebbe portare visibilità e apertura al pari di un tempo; le vetrate centrali saranno liberate, la volta sarà valorizzata aumentando l’illuminazione; l’area di fronte alla facciata deve diventare una piazza senza auto; il pavimento sarà in porfido; si abbinerà somministrazione e commercio, con il recupero della terrazza superiore; i banchi di frutta e verdura diventeranno tavolini e sedie".

Silvio Sebastiani