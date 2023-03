"Ecco come i minori tornano alla vita"

Nelle Marche sono poco meno di 500 i minori da destinare a comunità di recupero. Le due comunità, Vettore e Vettoretto, un servizio inaugurato pochi giorni fa dalla Società Cooperativa Sociale San Giorgio, in contrada Pescolla ospitano 13 ragazzini ‘problematici’, tra i 14 e i 18 anni. "Lavoriamo con adolescenti con cui dobbiamo ristabilire un rapporto – sintetizza Luca Doria, fondatore della San Giorgio insieme a Filippo Andresciani –, per ristabilire un clima di adeguatezza quando arrivano da noi attraverso i Servizi Sociali, dopo che il Tribunale dei Minori li ha affidati al Comune. Sono ragazzini che, per una serie di situazioni createsi nelle loro vite, hanno condotte poco funzionali nell’ambito scolastico, delle amicizie, della famiglia. Gli facciamo capire che le difficoltà possono essere affrontate e superate in modo adeguato". L’adolescente, dinanzi alle prime sconfitte, delusioni e ingiustizie, può cadere in depressione, amplificando il significato degli eventi della sua vita "e noi rimediamo a queste situazioni. Sono processi lunghi anche perché il 14enne che arriva qui, ha vissuto per parecchi anni, situazioni che lo hanno portato a comportarsi in un certo modo". In Comunità vengono ristabiliti alcuni punti fermi: "Non si fuma, si presta attenzione a una alimentazione sana, si rispettano gli orari, si limita l’uso del cellulare e via dicendo. Ma chi si impegna a tenere comportamenti adeguati, ha le porte aperte per fare tanto altro che gli piace – spiega Doria –, cerchiamo di creare le condizioni perché torni a una vita fatta di normalità vera".

Per coprire i turni (h24) sono stati creati 9 posti di lavoro: "Non è un compito facile il nostro. Abbiamo tutti una formazione come educatore professionale o socio pedagogico, come psicologo, psicoterapeuta o lauree in scienze sociali". Un aspetto importante della Comunità di recupero, sottolineato dal sindaco Nazareno Franchellucci e dall’assessore Patrizia Canzonetta, intervenuti al taglio del nastro, è che "anziché richiudersi in una bolla, si è aperta al territorio". "Abbiamo fatto rete con tutti per permettere ai ragazzi di essere accolti appieno – conferma Doria – e ci hanno dato una mano Roberto Paniccià per il judo, Fulvio Taffoni per Volley Angels, Alessandro Cossu per l’Atletico Porto Sant’Elpidio, Ezio Sagripanti per il baseball, il parroco di Pio X, don Lorenzo, per accogliere i nostri ragazzi nell’Acr".

Marisa Colibazzi