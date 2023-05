"Ecco come iniziò la rivalutazione dell’artista Senza Longhi, Duranti forse sarebbe sconosciuto"

Abbiamo intervistato il prof Enrico Giannini, artista ed ex docente dell’ Omnicomprensivo di Amandola.

Chi ha scoperto la grandezza di Duranti?

"Alla morte, i concittadini non conoscevano quasi nulla del suo lavoro, essendo vissuto all’estero molti anni. Cercarono informazioni sul suo conto e sul suo passato da collezionista. Duranti realizzò poche tele, ma innumerevoli disegni, che sono sparsi in tutto il mondo. Nei primi anni del ‘900 Roberto Longhi, storico e critico d’arte, si recò a Fermo per autenticare una Pala attribuita al Rubens, allora conservata nella Biblioteca dei Conti Maggioni e all’interno di alcuni volumi, trovò dei disegni di Duranti. Da qui iniziò la rivalutazione dell’artista montefortinese. Senza l’intervento di Longhi, probabilmente, Duranti sarebbe un illustre sconosciuto". Quanto è cambiata la pittura di Duranti negli anni?

"Duranti passa da uno stile accademico, religioso ad uno progressivamente più romantico e visionario. Nel famoso ‘Autoritratto’ si ritrae come un artista romantico, con alle spalle uno scenario notturno e nebuloso. Le pennellate sono rapide, volitive. Dagli occhi si intravede una vena di follia e i capelli bianchi fanno trasparire l’età avanzata dell’artista. Quello della notte è un tema caro al romanticismo, il momento più riflessivo della vita dell’uomo".

Cosa rappresenta la Pinacoteca ‘Fortunato Duranti’ per il turismo di Montefortino e quando verrà riaperta al pubblico? "Dato il valore inestimabile delle opere contenute, la stampa ha definito la Pinacoteca ‘il piccolo Louvre dei Sibillini’; nel corso del tempo, ha richiamato molti visitatori, esperti d’arte e turisti. A causa del terremoto, da diversi anni, è chiusa al pubblico ma sono in corso i lavori di restauro. Il mio augurio è che la riapertura sia prossima".