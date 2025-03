Ecco ’Conoscere la Borsa’. I progetti degli studenti tra mercati e investimenti

Un gioco che è in realtà un modo per capire come va il mondo, per orientarsi nei misteri della finanziaa e insieme ragionare di risparmio e valorizzazione del denaro. Si chiama "Conoscere la borsa" il progetto europeo cui ha aderito la Fondazione Carifermo ormai da tre anni, per coinvolgere le scuole in un viaggio alla conoscenza del mondo della Borsa. Spiega il direttore generale di Carifermo, Ermanno Traini: "E’ una iniziativa che rientra nelle tante iniziative di Fondazione e Spa dedicate ai giovani, a partire dai momenti di incontro con le scuole su ogni materia che riguarda l’attività bancaria, partendo anche dai piccolini con Crea il logo, facendo visitare le filiali, per arrivare poi alla Pagella d’oro che vale come motivazione per chi guarda al futuro. Ai giovani diciamo: non limitatevi nei sogni che con costanza e capacità si possono realizzare".

Un momento di premiazione per i ragazzi che hanno partecipato che arriva proprio nel giorno in cui la Carifermo festeggia il compleanno, era il 14 marzo 1858 quando è stato aperto il primo sportello bancario nella provincia di Fermo, il presidente della Fondazione sottolinea: "Per il terzo anno premiamo i ragazzi che hanno avuto le migliori performance in questo progetto, Conoscere la borsa, progetto europeo nato originariamente in Germania poi esteso a tutte le aree europee, che prevede la forma di virtual game tra squadre delle scuole, licei e istituti commerciali, del terzo e quarto anno.

Si simula un investimento con un budget virtuale di 50 mila euro nei titoli azionari che normalmente vengono ubicati nella borsa di Stoccarda. Un gioco che ha raccolto la partecipazione di 30 mila squadre a livello europeo, 49 nella provincia di Fermo per circa 170 studenti partecipanti. Le finalità non solo quelle di far divertire i ragazzi ma anche di accrescere le loro conoscenze di base nel mondo della finanza, sviluppare le loro capacità di lavoro di gruppo, abbiamo registrato grande interesse e partecipazione, grazie agli insegnanti che li hanno guidati in questo percorso".

Nel fermano gioco proposto a tutti gli istituti tecnico commerciali e licei della provincia, hanno aderito 4 istituti: l’economico sociale Caro Preziotti Licini di Fermo, l’Itet Carducci Galilei, l’istituto Mattei di Amandola e il tecnologico e economico Medi di Montegiorgio.

I risultati vedono come vincitori nella classifica performance, per i risultati dell’investimento al termine del periodo concesso, i ragazzi della squadra del liceo economico sociale guidati da Marta de Optatis: Matteo Maddage, Gabriele De Santis e Giulia Tricase, che andranno a Volterra per la cerimonia di premiazione nazionale. Per la graduatoria della sostenibilità il team dell’Itet Carducci Galilei di Fermo Matteo Evandri, Edoardo Bertelli, Matteo Permarocchi e Francesco Ferretti, guidati dal docente Simonelli, hanno vinto materiali scolastici e buoni acquisto.

Angelica Malvatani