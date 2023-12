Ecco ’Controluce’, brillano le stelle

Dell’ex cine teatro ‘Gigli’ che, involucro a parte, non c’è più, è rimasto un richiamo nel nome della pizzeria, cocktail experience che vi ha trovato casa, ‘Controluce’, nell’ingresso con botteghino per il ritiro dei ticket (con Qr Code per il menu) e nel maxi schermo dove, in loop, scorrono le scene più belle di film cult a fare da coreografia nel locale creato dalla società ‘In scena’, degli chef stellati, Pierpaolo Ferracuti e Richard Abou Zaki e Federica Fancello (sua la scelta del nome e la selezione dei film) negli spazi commerciali dell’edificio che si affaccia su Piazza Garibaldi. Al di là di queste vestigia volutamente mantenute per non spezzare del tutto il cordone ombelicale col passato, il taglio del nastro di ‘Controluce’ segna, di fatto, un lieto fine per i lunghi anni di discussioni, polemiche, scelte non sempre facili, non sempre azzeccate, ma sempre contestate. E segna la ‘rinascita’ di quei 305 mq, grazie a due chef visionari che ci hanno creduto e investito. Anche per questo sorride l’ex sindaco Nazareno Franchellucci che, per primo si è attivato (nonostante critiche e polemiche) per dare un senso a quegli spazi, chiudendo la partita con il ‘Gigli’, presente all’inaugurazione ma mantenendo un low profile, restando in seconda fila mentre il sindaco Massimiliano Ciarpella tagliava il nastro e si congratulava con i titolari della nuova attività. Tante autorità al battesimo di ‘Controluce’: i sindaci di Fermo, Paolo Calcinaro, e di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, il presidente della Provincia, Michele Ortenzi, il consigliere regionale, Marco Marinangeli (assente, giustificato, Andrea Putzu), la giunta comunale al completo.

Visibilmente emozionati i due giovani chef che, abbracciando con lo sguardo il loro nuovo regno al quale hanno lavorato alacremente fino all’ultimo momento, 40 persone, hanno visto gratificati gli sforzi fatti per dare forma e colore a un sogno ambizioso fatto "intorno a una passione che ci accomuna: la pizza. Abbiamo creato proprio quello che avevamo in testa. I clienti devono lasciarsi andare alle suggestioni esperienziali che cerchiamo di creare e il nostro augurio è che escano da qui portando con loro, la magia che gli abbiamo regalato". Sono 90 i posti disponibili (compresa la saletta Experience) e, da ieri lo staff di 12 dipendenti coordinati da Ferracuti, ha cominciato a evadere le oltre 1000 prenotazioni già arrivate.

Marisa Colibazzi