Ecco ’Errare e Umano’: il festival sul diritto a commettere sbagli

Partirà domani a Servigliano e proseguirà fino al 18 giugno il Festival sul diritto all’errore, ideato e diretto da Pascal La Delfa e organizzato con la Pro loco locale guidata dalla presidente Luigina Rossi. Il Festival denominato ‘Errare e Umano’ proporrà workshop, teatro di comunità, mostre, concerti, testimonianze e presentazioni di libri. Un itinerario sul filo di ciò che ci rende umani. Deriso, bloccato fin da quando siamo piccini, scacciato o scongiurato, prevenuto ad ogni costo, l’errore in realtà ci apre la strada, lo insegna la ricerca scientifica come ogni campo della conoscenza umana. Nel tempo della performance senza sosta e dell’esibizione sui social della versione perfetta di noi, parlare di errore può sembrare uno scandalo, una provocazione. E se ci fosse bisogno di ri-educare lo sguardo davanti all’errore? L’idea è dell’associazione ‘Oltre le parole onlus’, sotto la direzione artistica di Pascal La Delfa, regista, autore e formatore di teatro sociale. Tanti gli ospiti che racconteranno, dai loro punti di vista, il rapporto con l’errore, dal botanico al musicista, dal sociologo all’artista, dall’agronomo allo studente, dall’assistente sociale all’imprenditore. Tra i protagonisti: domani 15 giugno alle 21,15 al teatro comunale inaugurazione della mostra fotografica ‘erratici’ con Gea Cococcioni, Giacomo Maroni e Maria Silenzi. Il 16 alle 9,30 Maurizio Fiasco, sociologo terrà una conferenza sulla dipendenza da azzardo e l’impatto sulla persona e la comunità. Domenica 18 giugno ‘Errare e umano’ ospiterà Pegah Moshir Pur, lucana di origini iraniane, ingegnera e attivista per i diritti umani nota al grande pubblico per aver partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con Drusilla Foer. Un po’ come cavalieri erranti, gli ospiti toccheranno luoghi esistenti e altri ancora da costruire. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

a.c.