Ecco ’Fondata sul lavoro’: a Monte Urano dieci incontri per ripensare il sistema

Uno spazio di confronto e riflessione per tutta la cittadinanza e non solo: ’Fondata sul lavoro’, è una serie di incontri promossi dal Comune di Monte Urano per avviare un dialogo concreto e costruttivo sul lavoro di domani, partendo dalle radici di questo territorio. Saranno dieci gli appuntamenti che nascono con l’obiettivo di stimolare un confronto aperto tra imprese, istituzioni e professionisti, con la volontà dichiarata di costruire una visione condivisa e realistica sulle evoluzioni del mercato del lavoro, soffermandosi soprattutto su competenze emergenti, sostenibilità, digitalizzazione e modelli di impresa innovativi. "Non si tratta solo di anticipare il futuro, ma di ripartire da ciò che siamo e sappiamo fare, mettendo in campo intelligenza collettiva e capacità di adattamento – sottolinea il vice sindaco e assessore allo sviluppo economico Marco Marziali - vogliamo dare voce alle eccellenze del territorio e alle loro storie di resilienza e crescita". A rimarcarne gli obiettivi il sindaco Andrea Leoni: "Senza confronto non c’è mai crescita e per questo abbiamo pensato ad una serie di incontri proprio per cercare di aiutare il tessuto economico territoriale. Come ci vedono e soprattutto come siamo pongono le basi per capire le nostre potenzialità ed i nostri limiti". Si tratteranno tematiche chiave come la transizione ecologica, le professioni digitali, l’imprenditorialità locale e le opportunità offerte dalle reti europee e internazionali. Il primo incontro dal titolo "Come siamo, come ci vedono" è in programma sabato 10 maggio alle ore 19 presso la sala polivalente "il Castello" a Monte Urano, oltre ai saluti i istituzionali del sindaco Leoni, del consigliere regionale Andrea Putzu e del presidente Svem, previsto l’intervento introduttivo dell’assessore Marziali. Interverranno Marco Marcatili e Massimiliano Colombi di Nomisma oltre al presidente Confidustria Marche Roberto Cardinali, a Massimo Stronati dell’Interporto Marcio, al presidente dei Giovani Confindustria Fermo Gianni Gallucci e a Marco Eleuteri dell’Agricola Eleuteri Distribuzione.

Roberto Cruciani