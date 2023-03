Ecco Francesco d’Arabia "Il mio viaggio misterioso"

Un biglietto aereo, per una destinazione sconosciuta e cinque giorni di vacanza tutti pagati. È l’incredibile avventura del fermano Francesco Borraccini, nella vita barman a Lido di Fermo, viaggiatore per passione. Francesco, 29 anni, è iscritto a diverse newsletter delle compagnie di viaggio e aeree, qualche tempo fa ha ricevuto la pubblicità di un concorso, a cui si poteva partecipare via Instagram: "A indirlo, racconta Francesco, la compagnia aerea Wizz Air, promettevano un viaggio gratis, per una destinazione misteriosa, a chi avesse pubblicato una foto di viaggio su Instagram appunto, con diversi collegamenti. Ho partecipato insieme ad una amica che ho conosciuto durante un altro mio viaggio a Lisbona e al suo ragazzo, siamo riusciti ad andare tutti e tre". Appuntamento il 15 marzo a Venezia, unica indicazione la temperatura che avrebbero incontrato a destinazione, tra i 15 e i 28 gradi, dunque abiti leggeri ma anche qualche giubbino: "Immaginavamo di finire in un deserto, lo sbalzo termico ci diceva questo. A Venezia siamo stati accolti con un buffet e tanti gadget. Eravamo in 140, tra vincitori del concorso e influencer e travel blogger famosi". In volo il pilota li ha fatti divertire e ha depistato tutti, il divertimento è cominciato subito: "Eravamo sopra le Cicladi, si vedeva la Grecia e il pilota ci diceva che eravamo sopra l’Islanda. Poi abbiamo visto il deserto e siamo arrivati all’aeroporto di Rihad, in Arabia Saudita, e siamo diventati in un attimo promoter del turismo di quella regione che vuole aprirsi al mondo. Ci hanno messo su 4 pullman e ci hanno portato in giro per 5 giorni meravigliosi". L’Arabia Saudita si è aperta al turismo solo nel 2019, poi il Covid ha bloccato di nuovo tutto e dunque le rotte sono ripartire solo sei mesi fa: "Siamo stati il primo grande gruppo da gestire. Ci hanno fatto capire la loro cultura, erano accoglienti e molto attenti con le donne, le hanno protette. Prima dell’Arabia sono stati altri posti arabi, il Marocco e la Giordania, ma qui mi sono sentito veramente bene, c’era una grande apertura nei nostri confronti. Abbiamo cambiato due hotel, tutti bellissimi, uno era sul golfo Persico. Si sta costruendo molto, l’Arabia Saudita si propone di diventare una delle grandi potenze del mondo e nel 2030 avranno costruzioni e edifici incredibili e intere città rivoluzionate". Francesco confessa ancora la sua emozione e lo stupore di capire il mondo in diretta: "Mi piace molto pubblicare foto e esperienze sui miei social. La passione per i viaggi l’ho messa a fuoco negli ultimi due anni. Mi sento un vero viaggiatore e la mia ragazza è come me. Nel mondo non ci siamo mai sentiti in pericolo, ai giovani dico: viaggiate, come potete, è bellissimo".

Angelica Malvatani