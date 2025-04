Ecco giochi, musica e laboratori. Maggio inizia con due giorni di festa

Porto San Giorgio in festa: un maggio ricco di eventi per famiglie e giovani. L’amministrazione comunale di Porto San Giorgio ha tenuto, ieri, una conferenza stampa per presentare il programma di eventi che animeranno la città nei primi giorni del mese di maggio. L’attenzione si è focalizzata in particolare sulle giornate del 1 e 3 maggio 2025, pensate sia per le famiglie con bambini che per le nuove generazioni.

Il programma dell 1° maggio: in piazza Matteotti Calcio Balilla umano in collaborazione con l’associazione culturale "Abruzzo grandi eventi", nella piazzetta Silenzi "Circo in piazza" sul viale Buozzi giochi gonfiabili ed artisti di strada; in via Verdi "Percorso educativo stradale" organizzato dai vigili urbani, tra i quali Stefano Fermani, con rilascio di un attestato di partecipazione; sul viale Cavallotti "Pittura all’aperto" laboratorio artistico per bambini con Marco Marilungo; sul viale don Minzoni "Facce da circo" laboratorio creativo e trucca bimbi con Antica Bottega.

Il programma del 3 maggio: nella contrada Santa Vittoria si terrà la prima edizione del campionato di "Ruzzola" Memorial Doriano Properzi con tanto di pranzo e musica a cura del roxi bar Mario; nel pomeriggio in piazza Matteotti giochi in piazza con l’associazione Colpo Critico e un evento dedicato ai giovani. In collaborazione con l’assessore alle politiche giovanili e la Croce Azzurra, si terrà un concerto di musica trap e rap dal titolo "Coast to Coast", che vedrà esibirsi giovani artisti locali. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio di educativa di strada, volto a intercettare i ragazzi nei loro spazi e valorizzarne il talento attraverso la musica. Saranno presenti anche stand gastronomici e giochi in piazza, con la partecipazione dell’associazione Corpo Critico che proporrà giochi da tavolo e di ruolo. La Croce Azzurra sarà parte attiva dell’evento, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle proprie attività.

L’amministrazione ha espresso soddisfazione per la sinergia tra diverse realtà del territorio – associazioni culturali, forze dell’ordine, Croce Azzurra – nel rendere possibile questo ricco calendario di eventi, sottolineando in particolare l’importanza dell’iniziativa di educazione stradale e l’attenzione rivolta alle nuove generazioni.