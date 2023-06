Ecco gli allievi del Proscenio Teatro

"Eccoli qua, i nostri allievi di Proscenio Teatro, quelli che noi, affettuosamente, chiamiamo ’Li rmasti...’ perchè so rmasti con noi, sono anni che sono li, che ce li ritroviamo, ci riabbracciamo e insieme partiamo verso nuove sfide". Sono cariche di simpatia e di affetto le espressioni che il regista ed attore Stefano Tosoni riserva anche per aiutarli ad allentare la tensione alla vigilia di una prova, per loro di straordinaria importanza, qual è la messa in scena alle ore 21 di domani nel teatro comunale di ’Eclypse’ tratto da ’Terrori e miserie del terzo reich’ di B. Brecht: "Uno spettacolo – spiega Tosoni -. è qualcosa che nasce da lontano, quello che si vede sul palco è la punta di un iceberg che solo chi vive il teatro comprende a pieno! La sfida di quest’anno è stata ardua ed affascinante: un testo complesso di un mostro sacro del teatro". Biglietto d’ingresso 10 euro, ridotto 8. Info. 3924450125.