Ecco gli alunni protagonisti

Ecco gli studenti cronisti della classe III A della scuola media Nardi di Porto San Giorgio, che nella stesura degli articoli sono stati coordinati dalla professoressa Elisa Cochetti. L’articolo sul tema della vita da intendere come dono da amare, di cui essere grati e pertanto da proteggere in ogni fase dell’esistenza, è stato scritto dalle studentesse Benedetta Rogante e Gaia Gallucci. La stessa Gallucci è autrice dell’articolo che pone riflessioni sul valore della bellezza che troppo spesso la società relega all’estetica senza valutare la ricchezza dell’anima ed il pregio dell’unicità della stessa. A chiudere la pagina del campionato di giornalismo gli studenti cronisti: Andrea Forò e Carlotta Pietà che insieme a Gallucci e Rogante, autori dell’articolo che racconta ai lettori la gratificazione derivata dall’incontro a scuola, con lo scrittore e giornalista Adolfo Leone, verso cui esprimono piena gratitudine per aver loro dedicato tempo e sentimenti.