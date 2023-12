Ecco gli ex alunni del Carducci Galilei

È nata lo scorso primo dicembre l’associazione Noi del Carducci Galilei – APS, grazie all’impegno di un gruppo di ex allievi mossi dal senso di appartenenza e dalla voglia di mantenere sempre vivo e forte il legame con l’I.T.E.T. Carducci Galilei. Una trentina i soci fondatori, tra i quali spiccano personalità come Gianmario Borroni, Luca Tomassini, Ettore Fedeli, Ubaldo Renzi, Marco Cannella, Fabiano Alessandrini, Enrico Paniccià e Roberto Capponi. I lavori si sono svolti alla presenza della dirigente della scuola Cristina Corradini che fa parte del direttivo insieme con Eleonora Scibè, Enrico Paniccià, Fabio D’Erasmo, Fabiano Alessandrini, Francesca Balestrini, Giacomo Borroni, Luca Tomassini, Marco Cannella e Roberto Capponi. L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare l’associazione opera in ambito socio-culturale-educativo per la promozione e la tutela dei valori sostenuti e diffusi dall’I.T.E.T. Nel rispetto della normativa sul Terzo Settore, l’Associazione si impegnerà nell’organizzazione e gestione di attività culturali, turistiche e sul fronte della formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.