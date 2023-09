Ecco gli orari e l’organizzazione dei bus navetta

È un anno particolare

per gli studenti del liceo classico Annibal Caro, un anno di transizione verso una scuola più sicura. Stanno cominciando i lavori per la sistemazione del tetto dell’edificio storico di via Leopardi che dovranno durare appunto solo fino alla prossima estate. È un inizio complesso e importante per la scuola e gli studenti, a pochi giorni dalla prematura scomparsa del dirigente Piero Ferracuti, con il liceo che riprende la vita di sempre con il dolore per la perdita e la necessità di tornare all’impegno di tutti i giorni. Domani la campanella suonerà alle 8, nei locali dell’ex ristorante Mario, in via Mario 42 ma anche al liceo delle scienze umane che ha la sua casa all’ex convitto Sacconi. Ieri mattina sono stati comunicati gli orari e l’organizzazione dei bus navetta dal Terminal per il liceo classico fino al quartiere Santa Caterina. La Trasfer ha comunicato alla scuola che i bus partiranno alle 7 e 50 dal Terminal, faranno sosta a piazza Dante per raccogliere gli studenti, arriveranno a via Mario intorno alle 8 e 5. Da domani a sabato i ragazzi usciranno alle 12 e il servizio di ritorno sarà garantito quando entrerà in vigore l’orario ordinario, cioè da lunedì prossimo quando i ragazzi usciranno alle 13. Un percorso complesso per una scuola abitata a stare nel cuore del centro storico, a due passi dalle fermate dei trasporti, vicino alla biblioteca, ai luoghi di studio, ad un centro che senza questi ragazzi sarà vuoto e silenzioso.