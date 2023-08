Ecco i cinque finalisti del premio ’Libri a 180°’

L’assessorato alla cultura, in collaborazione con la biblioteca comunale ‘Antonio Santori’ e il gruppo di lettura dovrà decretare il vincitore della terza edizione del Premio ‘Libri a 180° - Città di Sant’Elpidio a Mare’, all’interno del Festival omonimo che, quest’anno, avrà come tema ‘I giovani, la famiglia, il disagio, la salvezza’. Nei giorni scorsi, il Comitato tecnico ha individuato la cinquina finalista tra i libri giunti dalle case editrici: Verde Eldorado di Adrian N. Bravi (Nutrimenti), Ci sono mani che odorano di buono di Sara Gambazza (Longanesi), Aurora di Giorgio Nisini (Harper Collins), Il dolore crea l’inverno di Matteo Porru (Garzanti), Ombra mai più di Stefano Redaelli (Neo). "’Libri a 180 gradi’ è una rassegna che funge anche da fiera dell’editoria, ricca di nomi prestigiosi, presentazioni di libri e spettacoli teatrali legati alla scrittura letteraria. Ogni anno – dice il direttore artistico, Giulia Ciarapica – la risposta delle case editrici è più che buona ma, questa volta, i testi pervenuti ci hanno messo in difficoltà perché tutti di qualità eccellente, per il filo narrativo e per lo stile". Al vincitore, che sarà premiato il 7 ottobre, sarà attribuito un premio di 1000 euro.