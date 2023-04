Ecco i ‘Golosissimi di frutta’ "Tutto grazie alla Valdaso"

La generosità della terra diventa genuinità custodita dalla natura, grazie a ‘La Golosa’ azienda agricola di Maurizio Curi che si estende su 13 ettari di terreno coltivato prevalentemente a frutteto su territorio di Montelparo. Affiancato dai genitori Luigi e Rosa da cui ha ereditato l’azienda, Curi con ‘La Golosa’ ha virato le tradizionali tecniche di coltivazione, verso il rispetto della biodiversità. Principio non teorico ma pratico, che Curi concretizza nella produzione di varie tipologie di prodotti trasformati quali succo d’olio, frutta sciroppata e soprattutto il suo prodotto di nicchia, noto ormai in tutta Italia: i ‘Golosissimi di frutta’. Ben 13 tipologie di succhi tra cui di albicocca, pesca, prugna e mela rosa dei Sibillini, realizzati con procedimento scelto per proporre non semplici succhi di frutta, ma vera e propria ‘frutta da bere’. Ma qual è la differenza? "Seppur la normativa europea per la realizzazione di succhi contempli che la frutta venga centrifugata, noi abbiamo approntato un procedimento diverso. Partiamo infatti dalla scelta dei frutti di miglior qualità che vengono pressati e macinati, appositamente per non distruggere la fibra. Così se ne garantisce l’integrità al punto di offrire un prodotto pastoso, che fa dei nostri succhi, frutta da bere".

Garanzia di genuinità che diventa etica agricola aziendale che guarda al passato proiettandosi al futuro. "Tante varietà di frutti che hanno caratterizzato la peculiarità della nostra Valdaso – spiega Curi – rischiano di andare perse, quando invece danno prodotti eccezionali. Per questo motivo la nostra azienda è attenta alla biodiversità, intesa come ricchezza che a livello nazionale ci contraddistingue. Credo l’agricoltura attenta al ripristino di certe cultivar e rispettosa della terra e della natura, vada rivalutata come vero volano dell’economia privata e dell’intero territorio, così come incentivo per i giovani a trovare nell’agricoltura la propria impresa. Credere in un’agricoltura sana da praticare in simbiosi tra agricoltore e natura, rappresenta ricchezza e certezza, perché la natura non delude ed è perfetta se non viene modificata". Attività agricola svolta quindi in simbiosi tra uomo e natura, quella che Curi sviluppa a Montelparo, rimarcando l’identità del territorio. "Spero – conclude Curi – che i singoli imprenditori agricoli possano credere nell’unione di intenti e di forze per valorizzare la propria vocazione agricola nella stessa logica del rispetto della terra abbattendo ogni individualismo e che le istituzioni dispongano sostegni adeguati a chi sceglie di investire in varietà frutticole che rischiano l’estinzione".

Paola Pieragostini