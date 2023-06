Ecco i mondiali di beach soccer con ballo e arte

Presentata ufficialmente al Gigli la 13°edizione del Mundial Beach Soccer, appuntamento fisso dell’estate elpidiense che quest’anno si terrà dal 26 al 29 luglio nell’area ex Orfeo serafini. Resta invariato il format a 6 squadre, con la conferma di Italia, Brasile, Lussemburgo, Gambia ed il nuovo ingresso di Svizzera e Albania. Anche in questa edizione sarà allestito il ’Beach Soccer Village Macap Cna’, con stand gastronomici e maxi schermo. Due novità saranno il "beach dance festival", esibizione di danza sportiva Fids prevista per domenica 30 luglio, ed il quadrangolare tra giornalisti, sommelier, polizia e politici, sabato 29 luglio. "Una tappa di fondamentale importanza – così Maurizio Iorio, presidente ed allenatore dell’Italia Beach Soccer, ha definito la data del tour a Porto Sant’Elpidio – grazie ad un pubblico numeroso, la location e le partite in notturna, caratteristiche che la rendono televisivamente perfetta. Il livello anche quest’anno sarà molto alto, ma non posso ancora svelare chi porterò qui con me". Patron dell’evento Agostino Renzi, presidente della Solidarity International, che aggiunge: "Ci eravamo posti degli obiettivi per crescere gradualmente e ce l’abbiamo fatta. Ringrazio la vecchia amministrazione e la nuova che subito ha sposato il progetto: ci toglieremo tante soddisfazioni. Grazie anche agli sponsor che credono in noi e a tutti i volontari con cui condivido la macchina organizzativa". Il sindaco Massimiliano Ciarpella mostra di conoscere bene l’evento e di considerarlo come una delle manifestazioni di punta per la sua prima estate da amministratore "Dobbiamo riconoscere la bravura di aver portato avanti una competizione solidaristica e sportiva di questo tipo, quest’anno vi saranno forme diverse di sport e di arte avendo anche la danza – conferma – continueremo a supportare questa iniziativa che crede in valori sani e puri, promuovendo il territorio a livello nazionale".In collegamento da Bruxelles gli auguri del consigliere regionale Andrea Putzu, che ha ricordato la crescita dell’evento di anno in anno. DEl connubio con la danza sportiva parla il presidente regionale Fids Renato Camilli. Presente anche Gianni Cesca dell’Anthropos, associazione che promuove l’attività sportiva per ragazzi diversamente abili. "Collaboreremo per far sì che tutto vada al meglio in questi 5 giorni meravigliosi – chiude il neo assessore allo sport Enzo Farina –, non mancate". L’animazione delle serate è affidata al cronista Roberto Cicchinè, con Wais Ripa, Giuseppe Moreschini e Paolo Balestrieri. Radio FM trasmetterà tutta la settimana partite e backstage della tappa.

Nadir Tomassetti