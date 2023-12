Ecco i pacchi natalizi della Coop Tarassaco

È molto conosciuta nel Fermano e oltre per il suo impegno nel sociale. È la Coop. Tarassaco, cooperativa sociale di produzione e lavoro nata nel 2015 con l’obiettivo di sviluppare percorsi di inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate o in situazione di vulnerabilità sociale ed economica. Sin dalla nascita, la Tarassaco ha avviato attività e servizi nel campo della agricoltura sociale e sostenibile, coltivazione di ortaggi, recupero di oliveti abbandonati con produzione di olio proprio, cura e manutenzione del verde pubblico e privato. Negli anni successivi sono stati sviluppati nuovi servizi per imprese, enti e privati e più precisamente: servizio di pulizia per uffici, privati ed aziende; attività nel campo socio-educativo; attività di orientamento ed inserimento lavorativo; promozione dei valori della solidarietà e progetti di sviluppo della comunità; attività di accoglienza di persone senza fissa dimora. Ed ora arrivano le feste e, con la campagna di Natale, la Cooperativa intende "garantire dignità alle persone in situazione di vulnerabilità sociale e ridare loro la speranza di una vita migliore". Con questa motivazione e con questo fine sono stati realizzati i pacchi natalizi. Acquistandoli forniranno un aiuto concreto per migliorare la vita dei meno fortunati Inoltre, i prodotti contenuti nei pacchi arrivano da aziende del territorio che producono a km. 0 e quindi sono un aiuto anche per queste piccole e coraggiose realtà imprenditoriali. Questi i riferimenti: telefono fisso 0734 229504; cellulare: 375 6769413