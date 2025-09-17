Ecco i primi interventi di chirurgia robotica

È cominciata l’attività del robot operatorio, strumento prezioso nelle mani dei migliori medici a disposizione dell’ospedale Murri. Nei giorni scorsi sono stati effettuati i primi interventi con l’utilizzo della chirurgia robotica videolaparoscopica, dopo il periodo di alta formazione che ha visto coinvolti medici e infermieri. In sala operatoria, lunedì, il direttore Uoc Chirurgia generale, Silvio Guerriero, e il suo staff. Ieri era il turno dell’Urologia, con il direttore della Uoc Urologia, Mahmoud Yehia e la sua équipe. Preziosi il lavoro e il supporto forniti dalla Uoc Anestesia-Rianimazione, con il direttore Daniele Elisei e la sua squadra, e del Blocco operatorio, con il coordinatore del Blocco e della Centrale di Sterilizzazione, Claudio Carosi. Lunedì sono state eseguite con successo tre colecistectomie robotiche. I pazienti sono stati dimessi nelle 12 ore successive e uno di loro avrebbe potuto essere dimesso già dopo poche ore dall’intervento. Ieri programmati due interventi di prostatectomia robotica.

"La chirurgia robotica, spiegano i medici, consente di ridurre il dolore post-operatorio, riduce le dimensioni delle cicatrici, il tempo di permanenza in ospedale e il rischio infezioni, e consente di avere un più rapido ritorno alle normali attività. Al contempo consente di valorizzare al meglio le alte competenze dei validi professionisti, sanitari e non, dell’ospedale Murri. Nella chirurgia robotica, il chirurgo opera da una console, che gli offre una visione 3D ad alta definizione, e controlla braccia robotiche dotate di strumenti chirurgici di elevata complessità". In sostanza, il robot chirurgico permette di eseguire interventi mininvasivi (tramite piccoli accessi laparoscopici), con maggiore precisione e una maggiore fluidità rispetto alla chirurgia open e laparoscopica tradizionale. Oltre ad un’immagine magnificata (con un ingrandimento che va da 10 a 40 volte) il chirurgo può usufruire di un range di movimenti più ampio rispetto a quello che potrebbe fare con il proprio polso, diminuendo la forza impressa sulle strutture anatomiche di 3 volte. Anche la comodità e l’ergonomia di lavoro sono tali da diminuire la stanchezza fisica permettendo maggiori attenzione e concentrazione anche su interventi più lunghi. Le equipe infermieristiche robotiche che si sono alternate nel corso delle due giornate sono costituite da professionisti infermieri specializzati e certificati nella gestione della sala operatoria robotica. Dopo l’avvio, sono previste e programmate sedute settimanali, sia chirurgiche che urologiche. A partire dal prossimo anno la chirurgia robotica sarà estesa anche ad altre brache mediche.