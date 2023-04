Ecco i volontari contro il degrado

Si sono chiamati ‘Noi siamo la differenza’ e sono un gruppo di volontari che, dopo parecchi mesi in cui, nel tempo libero e nei fine settimana, si sono prodigati per pulire zone particolarmente degradate di Marina Picena, hanno deciso che i tempi erano maturi per darsi una identità e farsi conoscere dalla comunità del proprio quartiere. Nel fine settimana, c’è stata la presentazione del gruppo, davanti alla chiesa di San Pio X, alla presenza del vicesindaco, Daniele Stacchietti, del presidente dell’associazione di quartiere Marina Picena, Massimo Massi, oltre a Marco Olivieri coordinatore e ideatore, insieme ad Alessandra Rocchetti, di ‘Noi siamo la differenza’.

Nella prima passeggiata ecologica che hanno fatto subito dopo, i volontari hanno coinvolto i giovani dell’Azione Cattolica, gli Scout e altri cittadini e, indossati i giubbini di un verde brillante e ‘armati’ di sacchetti e guanti per raccogliere cartacce e sporcizia varia, si sono addentrati nella pineta demaniale. ‘Passeggiando insieme per un futuro migliore’ è stato lo slogan di questa prima iniziativa con cui numerosi volontari di ogni età hanno dato un loro contributo al decoro di quella zona della città. "Il gruppo nasce principalmente per ‘nostra madre terra’ – afferma Olivieri – per contrastare un degrado che, soprattutto a causa dell’inciviltà delle persone, regna sovrano da più parti. Siamo convinti che tutti noi abbiamo il diritto - dovere di creare e mantenere il bene comune". Obiettivo del gruppo è sensibilizzare più gente possibile a partecipare alle attività di pulizia e di tutela di spazi pubblici e aree degradate o, almeno, a fare sì che si ritrovi quel senso civico di rispetto dell’ambiente e dei luoghi che sembra essere stato smarrito.

"Intendiamo coinvolgere sempre di più i giovani, che sono il nostro futuro. Insieme, possiamo essere d’esempio e da stimolo per altri cittadini e, perché no, essere di sprone anche per altri quartieri e località limitrofe" prosegue Olivieri. Non solo. ‘Noi siamo la differenza’ punta anche a instaurare un filo diretto con ambientalisti e con l’amministrazione comunale "per segnalare le problematiche che, di volta in volta, incontriamo e tocchiamo con mano". Una sorta di sentinelle ambientali volontarie sul territorio "per cercare di vivere in un ambiente pulito e sano di cui possono trarre giovamento tutti: dai cittadini, alle attività commerciali, ai turisti".

