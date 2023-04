Ecco il bando per l’affitto del locale

Alla fine, arrivò il bando per l’assegnazione, in regime di locazione, dell’immobile del Comune, con destinazione commerciale, vincolata all’apertura di un pubblico esercizio di somministrazione e bevande, situato al piano terra dell’ex cineteatro ‘Gigli’, per una superficie di 305 mq. Considerato che le linee guida erano già note (in particolare, il fatto che vengono concessi 150 giorni di tempo per presentare il progetto di completamento dello spazio oggetto di locazione, per l’ultimazione dei lavori e l’entrata in funzione dell’esercizio) l’attenzione dei più è stata subito diretta agli aspetti salienti del bando: il quantum della locazione e la tempistica per presentare domande e progetto. Il canone mensile posto a base di gara è pari a 3mila euro più iva e chi parteciperà all’avviso, prima di presentare la domanda, dovrà versare una cauzione provvisoria pari a tre mensilità del canone fissato a base d’asta, e dunque 9mila euro più Iva, "a garanzia delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara e dei conseguenti adempimenti, in caso di aggiudicazione". Le istanze di partecipazione alla gara dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune tra un mese esatto, entro le ore 12 del 4 maggio. L’aggiudicazione avverrà in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, con un prezzo che sia maggiore, o almeno pari, ai 3mila euro fissati. Rispetto alla delibera di giunta, il costo preventivato per i lavori da effettuare è passato da 65.270 euro a 81.500, cifra che sarà detratta dal canone di affitto da corrispondere fino al suo completo raggiungimento (che, orientativamente potrebbe corrispondere a poco più di due anni, considerato che la durata del contratto è di 6 anni rinnovabili). "L’affitto del locale commerciale del ‘Gigli’ – afferma il sindaco Nazareno Franchellucci – rappresenterà l’ultimo tassello per completare gli scopi e le funzionalità di un luogo storico e di prestigio rinnovato e restituito alla città. La sala polifunzionale e la biblioteca sono già due realtà di successo molto attive e l’attività commerciale andrà ad arricchire l’offerta di questo spazio". Il bando è consultabile su www.elpinet.it. m.c.