Ecco il Cantico della montagna: un festival che abbraccia tre Comuni

Non solo un festival per promuovere il turismo, ma un vero e proprio laboratorio culturale per valorizzare le aree interne e trasformarle in luoghi di richiamo per essere vissute. E’ stato presentato ieri nell’ex chiesa di San Biagio di Montefortino il Festival ‘Cantico della Montagna’, promosso all’interno della rassegna regionale ‘Marche Storie’ che si terrà nei giorni 3,4 e 5 ottobre nei comuni di Montefortino, Montefalcone Appennino e Smerillo. Il progetto è stato illustrato dai sindaci dei tre comuni: Domenico Ciffaroni, Cesare Milani e Tonino Severini; insieme a Federica Maurizi e Alessandro Pertosa nelle vesti di direttori artistici e artisti all’interno della manifestazione. "Siamo felici di aver presentato insieme questo progetto – commentano i sindaci – che ha raggiunto il 7° posto fra gli oltre 70 presentati in tutte le Marche. Questo progetto va nella direzione della destagionalizzazione del turismo, quest’anno più che mai abbiamo raccolto visitatori da ogni dove. E’ tempo di cambiare approccio, non dobbiamo più essere una cartolina estiva, ma proporci come un territorio di visitare e vivere tutto l’anno. Questo è solo un punto di partenza, punteremo a rendere la manifestazione stabile". Cultura, visite guidate, apertura dei musei, concerti, spettacoli teatrali e degustazione di prodotti tipici grazie al supporto delle Pro loco. "Il Cantico della Montagna rappresenta un evento che in forma diffusa e gratuita – spiega Federica Maurizi – punta a far conoscere attraverso la poesia e l’arte questi comuni. Ci saranno 8 spettacoli dal vivo con concerti di musica popolare, teatro, narrazione e poesia contando su artisti marchigiani come: Luca Violini, Giovanni Seneca, Rosetta Martellini, Roberto Lucanero, Antonio Stragapede e Alessandro Pertosa. Ci saranno 3 atelier di poesia con un concorso abbinato; una passeggiata naturalistica sul sentiero della Fessa a Smerillo; una conferenza ‘La poesia in forma cinematografica’ e una mostra figurativa dal titolo ‘Tra mito e realtà’". "Questo progetto vuole essere un laboratorio culturale permanente – dichiara Alessandro Pertosa - che aiuti a far conoscere questi territorio, la vita che scorre lenta, assaporare le bellezza dei borghi, perché è ormai chiaro che il futuro guarda alle aree interne come luoghi dove vivere".

Alessio Carassai