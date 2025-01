Ecco il cartellone della terza edizione

È pronta la terza edizione della rassegna di incontri ‘Trasform-Azioni. Periferie al centro’ promossa dall’impresa sociale Era Futura (gestisce il Centro Giovanile Casette) con la direzione artistica di Giulia Ciarapica, e declinata soprattutto verso la conoscenza di nuovi linguaggi e su tematiche di grande attualità, con particolare attenzione a quelle che coinvolgono il mondo dei giovani. Il primo dei cinque appuntamenti in programma (si terranno tutti all’auditorium ‘Della Valle’ a Casette d’Ete) è fissato per il 10 gennaio, con Vera Gheno, la sociolinguista che parlerà del suo ‘Grammamanti’ per una riflessione sulle parole e sul loro peso. Il 17 gennaio, sarà la volta di Ludovica Di Donato, con il suo libro dal titolo ‘Tutto quello che non dovrei essere’ rivolto soprattutto ad una platea di lettori tra i 30 e i 40 anni.

La rassegna prosegue il 21 febbraio con Giulia Caminito con ‘Il male che non c’è’, un’occasione per affrontare il tema dell’ipocondria. Il 27 febbraio, il gradito ritorno di Daniele Mencarelli con il volume ‘Brucia l’origine’. E’ ancora da definire (tra il 22 e il 23 maggio) la data dell’ultimo appuntamento della rassegna che sarà con Stefano Nazzi, "un altro grande nome con cui parleremo dei fatti di cronaca nera accaduti negli anni Settanta a Milano" ha spiegato la Ciarapica.

Commentando le scelte fatte per questa terza edizione (che ha avuto un prologo di lusso a settembre con Pablo Trincia e la scrittrice Aurora Ruffino), la presidente di EraFutura, Loretta Morelli, e la direttrice artistica hanno evidenziato come gli ospiti di quest’anno "sono legati al tema della trasformazione, in ogni sua declinazione: verso se stessi, verso la società, ferma restando la volontà di valorizzare il lavoro do giovani autori". Gli incontri iniziano alle ore 21,15 e sono tutti ad ingresso libero.

m.c.