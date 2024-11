Ecco il comitato famiglie e sicurezza: "Vogliamo tutelare i nostri ragazzi"

Stare insieme per essere più forti, per provare a costruire un contesto sociale di sicurezza. È l’idea che hanno avuto alcune mamme del territorio nel dare vita al Comitato famiglie e sicurezza, domenica la presentazione ufficiale alla città, dopo mesi di incontri, di progetti e di iniziative che hanno portato a raggiungere oltre 500 famiglie. Carla Sopranzi del comitato ha preso la parola per prima, per spiegare come nasce un’idea così: "Abbiamo pensato che fosse necessario fare rete, per tutelare i nostri ragazzi fuori dalle mura di casa. Quando escono vorremmo essere serene, sapere che sono al sicuro. Siamo partite dal basso e abbiamo bisogno di tutti per fare un buon lavoro". La presidente del comitato è Maria Candida Farinelli che ha ricordato un terribile episodio che ha visto coinvolto il figlio, vittima di un accoltellamento per fortuna senza gravi conseguenze, proprio a Porto San Giorgio, durante la notte rosa dello scorso anno: "A seguito di quella vicenda ho scritto al Prefetto e alla polizia, ci sono poi stati altri episodi di violenza e abbiamo deciso di metterci insieme, per costruire una voce più forte".

Subito il primo contro con il sindaco Valerio Vesprini che era presente anche all’incontro di domenica e ha spiegato: "Ci siamo subito messi a disposizione, prima come genitori e poi come amministratori, come me anche altri sindaci. Per la città intanto potenziamo illuminazione e prevenzione, collaborando con il Sert per l’educativa di strada. È certo che uniti possiamo davvero fare la differenza". Il comitato, con Francesca Quondamatteo e Mariella Antognozzi ha spiegato che la responsabilità della cura dei ragazzi deve essere della collettività tutta, per evitare che la violenza e l’aggressività dilaghino. Ci sono stati incontri con tutti i dirigenti delle scuole, per organizzare momento di sensibilizzazione, Anna Claudia Montesano del comitato ha elencato le richieste che sono emerse dal confronto con le famiglie: "un presidio di forze dell’ordine armate sulla costa, la vigilanza negli chalet, in collaborazione con le forze di polizia e la sorveglianza privata, guardia armate alla stazione, più illuminazione e telecamere, il controllo stretto sulla vendita di alcolici e sulle spiagge dove spesso si consuma droga.

Presenti in sala anche gli assessori sangiorgesi Carlotta Lanciotti e Marco Tombolini, Maria Lina Vitturini della commissione regionale pari opportunità ha ribadito la necessitò di fare squadra, in un tempo in cui troppo spesso i ragazzi girano con i coltelli in tasca. La dirigente del Montani, Stefania Scatasta, ha spiegato che manca tanto l’intelligenza del cuore, nella vita di ragazzi le cui famiglie stanno lasciando un vuoto: "Il Montani vi apre le porte, per lavorare insieme sulla sensibilità dei nostri ragazzi".